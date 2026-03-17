Ремонт воронежского психинтерната завершит местный подрядчик за 99 млн

Министерство строительства Воронежской области заключило контракт с местным ООО «Мит» на завершение капитального ремонта Лискинского психоневрологического интерната в райцентре. Стоимость соглашения составила 98,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания была единственным участником аукциона и не стала снижать начальную цену контракта. «Миту» до 15 декабря предстоит провести комплексный ремонт в корпусах интерната №1 и №2. Работы затронут системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электроосвещения, а также охранно-пожарную сигнализацию. В первом здании дополнительно запланировано обновление лифтовой шахты, во втором — модернизация сетей связи. Помимо внутренних инженерных коммуникаций подрядчик должен отремонтировать тротуары и площадки, ограждение, а также восстановить наружные инженерные сети.

По данным Rusprofile, ООО «Мит» зарегистрировано в мае 2008 года в Воронеже для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Артем Зацепин. В 2024 году компания отработала с выручкой в размере 4,6 млн и чистой прибылью в 3,7 млн руб.

В апреле 2024 года победителем тендера на капитальный ремонт Лискинского психоневрологического интерната стало ООО «Воронежеврострой», принадлежащее Ларисе Пшенко. Контракт заключили за 155,2 млн руб., однако впоследствии стоимость подряда была скорректирована до 154,2 млн. Уже в октябре 2025 года соглашение с компанией расторгли, причиной стало неисполнение обязательств. Тогда же региональное УФАС включило «Воронежеврострой» в реестр недобросовестных поставщиков. Согласно данным портала госзакупок, министерство строительства перечислило «Воронежеврострою» 87,3 млн руб., из которых фактически освоено лишь 66,1 млн. За нарушение условий контракта компании начислили штрафы на общую сумму 7,3 млн, однако оплачено было только 100 тыс. руб.

Кабира Гасанова