На завершение капремонта воронежского психинтерната выделяют 99 млн рублей

Минстрой Воронежской области объявил аукцион на завершение капитального ремонта Лискинского психоневрологического интерната в Лисках. Начальная цена контракта составляет 98,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — областной бюджет. Работы нужно выполнить в три этапа с даты заключения контракта до 15 декабря 2026 года. Гарантия на них составит пять лет.

Победителю торгов предстоит отремонтировать системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электроосвещения, охранно-пожарной сигнализации в корпусах интерната №1 и №2. В первом здании также нужно обновить лифтовую шахту, во втором — сети связи. Кроме того, требуется восстановить тротуары и площадки, ограждение, наружные инженерные сети.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 2 марта, итоги планируют подвести 4 марта.

В апреле 2024 года контракт на капитальный ремонт Лискинского психоневрологического интерната выиграло местное ООО «Воронежеврострой» Ларисы Пшенко за 155,2 млн руб. Впоследствии стоимость подряда была скорректирована до 154,2 млн руб. В октябре 2025 года соглашение расторгли. Тогда же региональное УФАС внесло компанию в реестр недобросовестных поставщиков, пояснив, что та не исполнила обязательства по контракту. Согласно порталу госзакупок, минстрой перечислил «Воронежеврострою» 87,3 млн руб., из которых было освоено только 66,1 млн руб. Компании начислили 7,3 млн руб. штрафов, она оплатила 100 тыс. руб.

По данным портала госзакупок, в декабре 2025 года минстрой пытался разыграть контракт на завершение капремонта психинтерната за 97 млн руб. На эти торги никто не заявился.

Алина Морозова