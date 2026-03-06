Историческое здание в районе пл. Первой пятилетки выкупила компания депутата

Историческое здание в районе площади Первой пятилетки (Уралмаш, Екатеринбург) за 46,2 млн руб. выкупила компания «Союз», принадлежащая депутату Законодательного собрания Свердловской области Евгению Зяблицеву. Заброшенный объект культурного наследия продали не с первой попытки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: земля.дом.рф Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru Следующая фотография 1 / 3 Фото: земля.дом.рф Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru

Стартовая цена торгов составила 46,26 млн руб., что ниже предыдущих значений. Как писал «Ъ-Урал», летом прошлого года начальная цена составляла 61,7 млн руб.

Компания-победитель получила в собственность здание и земельный участок площадью 2,4 тыс. кв. м в аренду. Объект культурного наследия федерального значения входит в «Комплекс зданий площади Первой пятилетки», построенный в 1928-1934 годах. В документах к торгам указывалось, что объект находится в неудовлетворительном состоянии.

В конкурсе участвовал только один участник — ООО «Союз».

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «Союз» было зарегистрировано в декабре 2009 года. Основной вид деятельности компании — аренда и управление недвижимостью. Директором выступает Галина Зяблицева. Владелец компании — Евгений Зяблицев.