Вторую очередь ЖК «Светский лес» в Сочи реализует компания «Творчество», входящая в ГК ТОЧНО

25 млрд руб. составят инвестиции в строительство проекта в Центральном районе Сочи

Фото: пресс-служба ТОЧНО

В рамках этого этапа возведут 63 тыс. кв. м жилой недвижимости и 5 тыс. кв. м коммерческих помещений. Застройка разместится на участке 4,6 га, общая площадь территории ЖК — 23 га. Проект получит свое название и будет представлен как отдельный концептуальный квартал с акцентом на дизайне и сервисе. Реализацией займется девелопер «Творчество», мажоритарным владельцем которого является ТОЧНО.

Партнерская сделка состоялась в конце 2025 года. Ее целями стали общее усиление группы, развитие продуктовой линейки, расширение портфеля и географии строительства. Сегодня в активе «Творчества» — проекты в Тюмени и Москве. Региональный девелопер специализируется на громких коллаборациях, дизайне и глубокой проработке деталей объектов.

Вторая очередь сочинского жилого комплекса «Светский лес» станет первым проектом «Творчества» в рамках ГК ТОЧНО. В Сочи его команда работает над созданием концепта обособленного квартала более высокого класса.

«Мы полностью переосмыслили архитектуру и планировки. Отдельный предмет гордости — окна. В нашем прочтении вы увидите настоящий курортный проект для постоянного проживания. Это проявится в десятках мелочей, которые полностью меняют объект. Особый акцент — благоустройство, места общего пользования, лобби отельного формата, консьерж-сервис, коворкинг, мягкая зона, детский клуб, дистанционное управление недвижимостью, а также сервисы: клининг, прачечная, доставка продуктов и многие другие опции. Мы задействовали крыши, и там появятся террасы, а еще в разработке находится бассейн. На наш взгляд, каждый, кто живет в Сочи, должен иметь возможность плавать в своем доме. Это как-то естественно»,— уточнили в пресс-службе «Творчества».

Главным конкурентным преимуществом квартала станет образовательный кластер. Возведение социальной инфраструктуры, включая школу и детский сад, возьмет на себя ГК ТОЧНО, при этом разработкой концепций образовательных объектов займется девелопер «Творчество», который в том числе привлечет ведущих специалистов в области образования.

Решение о создании отдельного концептуального квартала в компании связывают с расширением потребностей аудитории.

«За три года реализации проекта "Светский лес" в ГК ТОЧНО выявили значительную аудиторию, чьи потребности не могут быть полностью удовлетворены текущей концепцией. В разные месяцы проект занимает от 20 до 33% сочинского рынка новостроек, и просто открытие продаж в новом доме не увеличит долю на рынке. Поэтому было решено передать вторую очередь "Светского леса" своему обособленному дизайн-девелоперу»,— пояснили в ТОЧНО.

Таким образом была решена задача полностью развести продукт действующего «Светского леса» и нового этапа строительства, наделив его принципиально другим содержанием. На одной площадке, объединенной общей социальной инфраструктурой и набережной, будут реализованы два проекта, ориентированные на разные типы клиентов.

Жилой комплекс «Светский лес» остается в контуре группы компаний ТОЧНО и развивается в единой инфраструктурной логике как комплексный микрорайон с соцобъектами и собственной благоустроенной набережной.

Напомним: в конце 2025 года ГК ТОЧНО приобрела контрольную долю в компании «Творчество», которая специализируется на концептуальных проектах с акцентом на архитектуру, дизайн и сервисную составляющую. Среди совладельцев застройщика — Илья Пискулин (основатель форума недвижимости «Движение») и Марсель Габдульманов (один из собственников консалтинговой компании «Этажи Девелопмент»).

ЖК «Светский лес» — крупнейший проект КРТ (комплексное развитие территорий) в Сочи. Участок расположен на равнинной территории в предгорье, в границах национального парка, и позиционируется как курортный комплекс.

ГК ТОЧНО — федеральный девелопер, входит в топ-5 крупнейших застройщиков РФ по объемам строительства и в перечень системообразующих предприятий России. Компания основана в 2013 году, реализует более 6 млн кв. м жилья и коммерческой недвижимости в 10 регионах и 17 городах страны.

Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

ООО СЗ «Новые Технологии»

Бренд ТОЧНО