В Магаданской области произошло землетрясение магнитудой 5 по шкале Рихтера. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов в Telegram-канале.

«Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на глубине 10 км, в 12 километрах севернее села Клёпка»,— написал господин Носов. Он добавил, что дальнейшие подземные толчки не прогнозируются.

Как сообщил господин Носов, дежурные службы региона проверяют системы жизнеобеспечения населенных пунктов. Губернатор также поручил главам муниципалитетов проверить состояние построек после ЧС.