Президент Грузии навестил в больнице католикоса-патриарха Илию II

Глава грузинской православной церкви (ГПЦ) католикос-патриарх Илия II (Шиолашвили) подключен к аппарату искусственного дыхания в реанимационном отделении Кавказского центра медицины Тбилиси, передает Interpressnews. Днем в Кавказский центр медицины пришли президент Грузии Михаил Кавелашвили, глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе и несколько министров правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Михаила Кавелашвили Фото: Соцсети Михаила Кавелашвили

Согласно заявлению директора медцентра Софии Аспанидзе, 93-летнего пациента доставили в больницу в три часа утра с диагнозом «внутреннее кровоизлияние в брюшную полость». Врачам удалось остановить кровоизлияние. По ее словам, состояние больного «стабильное».

Георгий Двали, Тбилиси