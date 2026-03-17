Замдиректор «Коляда-театра» попросила суд признать ее учредителем организации

Заместитель директора «Коляда-театра» Эки Вашакидзе подала иск в Кировский суд Екатеринбурга с требованием признать ее учредителем театра и запретить регистрационные действия по ликвидации культурного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Госпожа Вашакидзе утверждает, что она являлась главной помощницей руководителя театра Николая Коляды и фактически осуществляла управление «Коляда-театром». Согласно иску замдиректора, она была принята в состав учредителей организации по решению учредителя театра, однако юридически этот статус до сих пор не оформлен.

«Коляда-театр» был основан в Екатеринбурге в 2001 году российским драматургом, режиссером Николаем Колядой. Господин Коляда до 2026 года являлся художественным руководителем театра, а также его учредителем с 2019 года, следует из данных ЕГРЮЛ. 2 марта Николай Коляда умер.