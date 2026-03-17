ФСБ задержала главу минздрава Кубани Филиппова по делу о мошенничестве

Как стало известно «Ъ», сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. Его заподозрили в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минздрава Кубани Евгений Филиппов

Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края

Предварительно, правоохранители нашли у господина Филиппова, его семьи и других аффилированных лиц незаконное имущество общей стоимостью свыше 1 млрд руб. Всего в его собственности обнаружили 21 квартиру и семь апартаментов, 11 нежилых помещений, девять земельных участков, четыре гаража, три машино-места и два частных домовладения.

27 января в кубанском минздраве проходили обыски, в том числе в кабинете Евгения Филиппова. Тогда собеседник «Ъ» уточнил, что мероприятия могут быть связаны с делом о мошенничестве против бывшего вице-губернатора Анны Миньковой. При этом господин Филиппов мог знать о противоправной деятельности вице-губернатора.

Никита Черненко