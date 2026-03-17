ЕС предоставит Украине финансирование на ремонт «Дружбы»

Евросоюз предложил Украине техническую поддержку и финансирование для ремонта нефтепровода «Дружба», заявили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта. Украинские власти рассчитывают завершить работы через 1-1,5 месяца.

«Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить к работе незамедлительно»,— говорится в заявлении фон дер Ляйен и Кошты.

В письме к ЕС президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ремонтные работы близятся к завершению, насосная станция будет восстановлена не позднее чем через 1,5 месяца «при отсутствии дальнейших атак со стороны России». «Утверждения о том, что Украина намеренно препятствует транспортировке нефти по трубопроводу "Дружба", необоснованны»,— подчеркнул украинский лидер.

27 января нефтепровод «Дружба» был поврежден в результате боевых действий между Россией и Украиной. Украинская сторона сообщила, что в числе прочего пострадали насосные станции и системы электроснабжения «Дружбы», а возобновление поставок неоднократно переносилось. Венгрия и Словакия, получающие нефть из России по этому маршруту, утверждают, что все повреждения уже устранены, а отказ Украины это признать политически мотивирован.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Дружба'' врозь».

Лусине Баласян