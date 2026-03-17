В Петербурге предупредили о возможных отключениях мобильного интернета

В Санкт-Петербурге допустили отключения мобильного интернета по соображениям безопасности, сообщили в комитете по информатизации и связи правительства города.

Жителям рекомендовали использовать городской Wi-Fi «SPB_FREE» с авторизацией через мобильный телефон.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рано утром предупреждал о возможном снижении скорости мобильного интернета из-за атаки беспилотников. Сегодня над регионом сбили 15 БПЛА.