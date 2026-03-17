Липецкий «Моторинвест» приостановил выпуск кроссовера Evolute I-Jet

Расположенный в Краснинском районе Липецкой области завод «Моторинвест» приостановил стартовавшее в конце 2023 года производство и продажу электрокроссовера Evolute I-Jet. Об этом ТАСС сообщила директор по связям с общественностью Evolute Елизавета Хмелева.

Уточняется, что фокус компании сейчас на массовых моделях Evolute — I-Space и I-Joy, из-за чего «конвейер занят». Вопрос о дальнейшей судьбе I-Jet остается открытым, поскольку новые ставки утильсбора могут сделать производство автомобилей подобной мощности невыгодным.

Госпожа Хмелева отметила, что в этом сегменте рынка гибридные автомобили пользуются большей популярностью, чем чисто электрические. Это, по ее мнению, влияет на спрос и экономику производства.

Судя по сайту Evolute, сейчас на предприятии собирают электрокары I-Joy, I-Sky и гибридный кроссовер I-Space. В октябре 2025 года «Моторинвест» остановил производство электромобиля Evolute I-Pro, выпускавшегося с 2022 года. Решение было связано с исчерпанием жизненного цикла модели.

Почти месяц назад обрушилась кровля, как заявляли в «Моторинвесте», незапущенного цеха сварки на площади 5 тыс. кв. м. Под завалами оказались люди, часть из них смогла связаться со спасателями по телефону. К вечеру поисково-спасательные работы завершили, пострадавших извлекли. Восемь человек были госпитализированы, четверо из них находились в тяжелом состоянии. По данным на конец февраля, четверо сотрудников компании оставались в больницах. Причиной обрушения, по предварительным данным, стало скопление снега на крыше. После происшествия в региональном управлении СКР возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ст. 143 УК РФ).

Алина Морозова