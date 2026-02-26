Четверо сотрудников «Моторинвеста» остаются в больницах после обрушения кровли цеха

После обрушения кровли цеха завода «Моторинвест» в Краснинском районе Липецкой области четверо пострадавших остаются в больницах. Трое из них находятся в местных учреждениях, еще один был перевезен в Москву. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Одного из них после стабилизации состояния санитарной авиацией накануне доставили в Москву — на лечение в Национальный центр травматологии и ортопедии. В наших местных больницах долечиваются три человека — они находятся в удовлетворительном состоянии и идут на поправку. Четверо сотрудников предприятия лечатся дома»,— сообщил губернатор и добавил, что технологическое оборудование для выпуска электромобилей и гибридов не повреждено, предприятие выполнит текущие заказы.

Обрушение кровли строящегося цеха сварки завода на площади 5 тыс. кв. м произошло 19 февраля. Под завалами оказались люди, часть из них смогла связаться со спасателями по телефону. К вечеру поисково-спасательные работы завершили, пострадавших извлекли. Восемь человек были госпитализированы, четверо из них находились в тяжелом состоянии. Причиной обрушения, по предварительным данным, стало скопление снега на крыше — за минувшие сутки в регионе выпали аномальные осадки. После инцидента региональный СК возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ст.143 УК РФ).

Ульяна Ларионова