Король Испании признал притеснения коренных жителей Мексики колониальными властями
Король Испании Филипп VI признал «много преступлений и этических нарушений», допущенных в ходе завоевания Америки. Об этом он заявил во время встречи с послом Мексики в Испании Кирино Ордасом, передает агентство Associated Press.
«Когда мы изучаем определенные вещи в соответствии с современными критериями нашим ценностям, то очевидно, что они не могут вызывать чувство гордости. Однако их следует изучать в соответствующем контексте, проводя объективный и тщательный анализ»,— заявил Филипп VI.