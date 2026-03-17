Шойгу: Урал находится в зоне прямой угрозы воздушных ударов с Украины

Ни один из регионов России «не может чувствовать себя в безопасности» из-за динамики развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на выездном заседании органа в Екатеринбурге. По его словам, еще недавно Урал «был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы».

Сергей Шойгу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Господин Шойгу пояснил, что Уральский федеральный округ (УрФО) обладает рядом факторов риска в связи с тем, что он являются «одним из основных индустриальных центров страны». «Здесь сосредоточены стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса объекты энергетики, химической промышленности, крупнейшие разрабатываемые нефтяные и газовые месторождения — все то, что составляет основу экономической безопасности и обороноспособности государства»,— пояснил секретарь Совбеза РФ.

Он добавил, что в регионах УрФО проходят крупные железнодорожные магистрали и узлы, автомобильные дороги федерального значения, вывод из строя которых «может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить цепочки поставок, в том числе имеющие критическое значения для обеспечения специальной военной операции».

В целом, по словам Сергея Шойгу, число предпринятых со стороны Вооруженных сил Украины воздушных атак на объекты инфраструктуры в различных российских регионах возросло с 6,2 тыс. в 2024 году до 23 тыс. в 2025-м. «Первоочередными целями противника являются объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса»,— подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Сергей Шойгу прибыл в Екатеринбург во вторник, 17 марта. Выездное заседание органа он провел в здании правительства Свердловской области. В нем приняли личное участие все шесть губернаторов регионов УрФО и полномочный представитель президента Артем Жога. Центральными темами заседания стали весеннее половодье, пожароопасный период и защита субъектов от внешних угроз.

Василий Алексеев