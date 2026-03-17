Сергей Шойгу прилетел в Екатеринбург

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с губернаторами регионов Уральского федерального округа (УрФО) и полномочным представителем президента Артемом Жогой в здании правительства Свердловской области для обсуждения подготовки к паводкам и пожароопасному периоду, передает корреспондент «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Совбез РФ занимается военными опасностями, угрозами для страны и формированием государственной политики в области национальной безопасности. Его члены представляют президенту предложения касательно чрезвычайных ситуаций, специальных экономических мер, реформирования и образования новых государственных органов, чрезвычайного или военного положения. Решения Совбеза принимаются его постоянными членами, затем их утверждает глава государства. Среди важнейших решений органа — о вводе войск РФ в Чечню в 1994 году, поддержка признания независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, высказывание мнений о признании независимости ДНР и ЛНР в феврале 2022 года.

Сергей Шойгу возглавляет Совбез РФ с мая 2024 года. На посту он сменил Николая Патрушева, который руководил органом 16 лет. С ноября 2012 года Сергей Шойгу работал министром обороны РФ в течение 11 лет и 6 месяцев — дольше всех своих предшественников в новейшей российской истории.

Ранее, в феврале, Екатеринбург посетил заместитель председателя Совбеза РФ, глава «Единой России» Дмитрий Медведев, который открыл первый окружной форум объединения «Есть результат!». Он заявил, что реализация предвыборной народной программы партии от 2021 года позволила добиться «качественного рывка» в промышленности. Дмитрий Медведев подчеркнул, что новая программа до 2031 года должна включать сокращение «существенного отставания» страны в сфере развития микроэлектроники и массовое трудоустройство ветеранов специальной военной операции (СВО) на предприятия.

Василий Алексеев