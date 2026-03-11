Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за февраль выросла на 20%

Чистая прибыль Сбербанка (MOEX: SBER) по РСБУ за февраль увеличилась на 21,1% относительно аналогичного периода годом ранее, до 162,8 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Чистая прибыль Сбербанка за первые два месяца 2026 года составила 324,6 млрд руб., что на 21,4% больше, чем за январь–февраль 2025 года. Рентабельность капитала компании за первые два месяца года составила 24,1%. В феврале рентабельность капитала составила 25,2%. Прибыль до налога в январе—феврале этого года составила 414,9 млрд руб. (+22,4% г/г). Этот же показатель за февраль увеличился на 19,4% год к году, до 209,8 млрд руб.

Чистые процентные доходы кредитной организации за два месяца года выросли до 556,4 млрд руб. (+17,7% год к году), а за февраль — до 264,9 млрд руб. (+9,9% г/г). Операционные расходы Сбербанка за январь — февраль выросли на 15,1% г/г, до 169 млрд руб. В феврале операционные расходы составили 90,5 млрд руб. (15,0% г/г).