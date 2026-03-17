Депутат Свинцов: связь в России восстановится через пару недель

Наблюдаемые в крупных городах России перебои в работе мобильного интернета и связи стали следствием изменения маршрутизации трафика. О блокировке связи речь не идет, заявил зампредседателя думского комитета по информполитике Андрей Свинцов.

Зампредседателя думского комитета по информполитике Андрей Свинцов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Эти пусконаладочные работы в большей степени настроены, — заявил депутат НСН. — Наверное, в каждом крупном мегаполисе в пределах недели — максимум двух (восстановится связь. — Ъ)... Проверяются нагрузки, протоколы прописываются. Речь шла о перенастройке маршрутизации трафика. Все эти сбои – перенастройка, никакие не блокировки».

Господин Свинцов подчеркнул, что сам «ни разу в своих выступлениях не призывал блокировать что-либо». Он пояснил свое мнение о проблеме: «У наших спецслужб должна быть техническая возможность в случае возможной террористической атаки заблокировать технологию наведения».

На прошлой неделе Андрей Свинцов заявил, что VPN в России могут заблокировать в течение полугода. В Роскомнадзоре отказались комментировать, но и не опровергли слова депутата о том, что скоро «Telegram будет также тупить и через VPN». Опрошенные «Ъ FM» эксперты считают, что работы по блокировке Telegram в России уже начались.