В Ростовской области с 19 по 20 марта пройдут противопаводковые учения

В Ростовской области с 19 по 20 марта проведут противопаводковые учения. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ

Ожидается, что приток воды в Цимлянское водохранилище в период весеннего половодья не выйдет за пределы нормы. Тем не менее, на реках региона постоянно отслеживают уровень воды стационарными гидропостами и камерами видеонаблюдения. На случай ухудшения ситуации в муниципалитетах предусмотрели развертывание 84 временных водомерных постов.

Кроме того, запланировано обследование 20 гидротехнических сооружений (14 из них уже обследовано).

Мария Хоперская