«Друзья-токсики влияют на старение даже сильнее, чем супруги с тяжелым характером»

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Недовольные родственники, которые всегда найдут повод для критики; тот самый друг, который вечно шутит над вашей внешностью; или коллега, переводящий стрелки и заставляющий вас краснеть за его ошибки. Мы часто списываем такое поведение на особенности характера, советуем себе быть мудрее и дышим квадратом, чтобы не вестись на провокации.

Но недавнее исследование американских ученых заставляет взглянуть на эти ситуации иначе. Они утверждают, что каждый токсичный человек в окружении не просто портит вашу кровь, а буквально крадет у вас годы жизни. Исследователи проанализировали данные эпигенетических часов, то есть биологический возраст, свыше 2 тыс. человек, а также изучили их социальные связи. Треть испытуемых сообщили, что в их социальный круг входит по меньшей мере один токсичный человек. Ученые признали: каждая такая «досаждающая» личность увеличивает биологический возраст на девять месяцев.

Интересно, что друзья-токсики и родственники влияют на старение даже сильнее, чем супруги с тяжелым характером. Авторы исследования предполагают, что позитивные факторы брака вроде поддержки и отсутствия одиночества сглаживают острые углы. В заключение ученые поделились советом, и он очевиден. Чтобы не стареть так быстро, от токсичных персонажей лучше держаться подальше. Других рекомендаций нет.

Анна Кулецкая