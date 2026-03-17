Песков: Украине нужно принять решение и открыть дорогу для мира

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина продолжает сопротивляться попыткам урегулировать конфликт с Россией. Так он прокомментировал атаки БПЛА на российские регионы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Киевский режим продолжает абсолютно тщетное сопротивление вместо того, чтобы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для продолжения мирного процесса»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

С начала 2026 года Украина, Россия и США провели три раунда трехсторонних консультаций, где обсуждались вопросы безопасности, территориальные аспекты и условия прекращения огня в будущем мирном соглашении. Последнюю встречу, состоявшуюся в Женеве в феврале, стороны назвали продуктивной.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что переговоры должны были пройти в марте, но сложности возникли из-за войны на Ближнем Востоке: США согласились на консультации только на своей территории, а российская сторона, как утверждается, в ответ предложила Турцию или Швейцарию. Российская сторона отмечала, что определение места и времени переговоров осложняется из-за американо-израильской операции.

Лусине Баласян