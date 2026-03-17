Продажи слабоалкогольной продукции в России снизились более чем на 60%

Продажи слабоалкогольной продукции в России в январе--феврале 2026 года сократились на 61%, до 129,9 тыс. декалитров, по сравнению с тем же периодом 2025 года, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. При этом продажи ликеро-водочных изделий выросли на 15,2% и достигли 3,252 млн декалитров.

Общий объем продаж алкоголя без учета пива, сидра, пуаре и медовухи снизился на 1,1%, до 31,8 млн декалитров. Существенное падение также зафиксировано в сегментах виноградосодержащих напитков без этилового спирта, плодовой алкогольной продукции и ликерных вин — на 43,5%, 32% и 11,6% соответственно.

Спрос на виноградное вино, коньяк и другие категории крепкого алкоголя сократился незначительно. Одновременно выросли продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом — на 1,7%, до 264,3 тыс. декалитров, и водки — на 0,6%, до 11,564 млн декалитров.

