Спиртное пылится на полках
Февральские продажи алкоголя снизились на 2,73%
В феврале продажи крепкого алкоголя в России сократились на 2,73% год к году. В январе был отмечен рост продаж, но тенденция поменялась из-за роста цен: алкоголь дорожает из-за повышения акцизов и дополнительных пошлин на продукцию из недружественных стран. В связи с этим часть потребителей сейчас в принципе отказывается от некоторых видов спиртного.
Розничные продажи алкогольной продукции (без учета реализации в заведениях общепита; а также пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в феврале 2026 года составили 14,82 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК).
По сравнению с февралем 2025-го значение сократилось на 2,73%, с январем 2026-го — на 11,8%.
Тренд на рынке изменился. В январе в РАТК фиксировали рост розничных продаж на 0,5% год к году, до 16,8 млн дал.
Обычно продажи в январе слабее февральских, но в этом году ситуация противоположная, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Он не исключает, что это связано с затянувшимися праздниками. В 2026 году выходные в России длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В 2025 году каникулы закончились 8 января.
Гендиректор дистрибутора «Винторг» Родион Лукманов полагает, что январские продажи могли подстегнуть новости о грядущем повышении стоимости. Он напоминает, что в начале года часть ассортимента еще продавалась по прошлогодним ценам. В феврале продукция начала постепенно дорожать из-за повышения акцизов. Господин Лукманов не исключает, что на продажах сказалось и раннее начало Великого поста. В этом году он стартовал 23 февраля, в прошлом — 3 марта.
По данным РАТК, в январе—феврале 2026 года объем реализации алкоголя крепче 9% увеличился на 2,3%, до 19,14 млн дал, водки — на 0,6%, до 11,56 млн дал, ликеро-водочных изделий — на 15,2%, до 3,25 млн дал.
Продажи коньяка в то же время снизились на 2,7%, до 2,05 млн дал. Лидером падения стала слабоалкогольная продукция и виноградосодержащие напитки без этилового спирта: их продажи сократились на 60,7% и 32% соответственно. Но обе эти позиции на рынке представлены незначительно: на них влияют в том числе законодательные ограничения.
Розничные продажи алкоголя* в январе—феврале 2026 года
*Без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.
Источник: Росалкогольтабакконтроль.
В группе Ladoga говорят, что основной вклад в снижение спроса на алкоголь в целом внесли тихие вина и бренди. По данным РАТК, в январе—феврале 2026 года продажи виноградного вина снизились на 4,7%, до 8,16 млн дал. Хотя спрос на игристые вина вырос на 3,2%, до 3,5 млн дал. Руководитель WineRetail Александр Ставцев связывает тенденцию с сокращением покупательной способности: потребители стараются экономить. Себестоимость производства вина, по словам господина Ставцева, также выросла из-за фискальной нагрузки.
Акциз на тихое вино с начала 2026 года вырос с 113 до 148 руб. за литр, на игристое — с 125 до 160 руб. за литр. Предложение импортной продукции в то же время снижается из-за высоких пошлин на вина из недружественных стран. С августа 2024 года она составляет 25% от цены, но не менее $2 за литр. Это снижает конкуренцию для российских вин и продукции из дружественных стран, способствуя росту цен.
Если два года назад бутылку Pinot Grigio можно было купить примерно за 500 руб., то сейчас — не дешевле 1,2 тыс. руб., говорит Александр Липилин. Господин Ставцев также обращает внимание, что в 2025 году рынок развивался в условиях крепкого рубля. Это частично компенсировало рост издержек. Но сейчас конъюнктура меняется, и стоимость вина, вероятно, продолжит расти, рассуждает он. Полноценной замены импортной продукции на рынке нет, добавляет господин Липилин. Часть покупателей не готова переходить на российское вино и в принципе отказывается от его потребления.