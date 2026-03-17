Суд обязал «Ставрополькрайводоканал» улучшить водоснабжение в поселке Тоннельном

В Кочубеевском округе суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» устранить нарушения в системе водоснабжения поселка Тоннельный. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Надзорное ведомство выявило, что водоснабжение жителей поселка Тоннельный организовано ненадлежащим образом. Так, на очистных сооружениях Тоннельненского группового водопровода отсутствует необходимый резерв мощности и пропускной способности централизованной системы холодного водоснабжения. Выяснилось, что качество воды не отвечает нормативным требованиям.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать предприятие увеличить производительности очистных сооружений водоснабжения, отремонтировать систему промывочных устройств и обеспечить фильтрацию воды до нормативных значений.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

