Внебиржевой курс доллара превысил 82 рубля впервые с октября

Расчетный курс доллара, на который ориентируются покупатели внебиржевого рынка, поднялся выше 82 руб. Согласно данным Investing.com, в последний раз такая стоимость американской валюты фиксировалась 7 октября 2025 года.

По состоянию на 12:22 мск, доллар рос на +0,86% и достигал показателя 82,2 руб. К 12:30 валюта замедлила рост до +0,56%, ее стоимость составила 81,9 руб. Евро вырос на +0,97% — до 94,6 руб. Рост курса соответствует прогнозу экспертов в преддверии заседания Банка России 20 марта. Аналитики предполагали, что доллар может достичь 82 руб. По оценке Минэкономики, средний курс доллара в 2026 году составит 92,2 руб./$, а в 2027 году — 95,8 руб./$.