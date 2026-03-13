Курс доллара. Прогноз на 16-20 марта

Дмитрий Рожков,

директор казначейства В преддверии заседания Банка России рубль может продолжить слабеть Рубль теряет позиции к основным валютам, несмотря на высокие цены на нефть. Главной причиной является дефицит ликвидности в юанях, о котором сигнализирует рост ставки RUSFAR CNY, достигшей максимумов с начала года (12,32%). Ситуацию осложняет приостановка продаж валюты Минфином. Кроме того, возможное снижение на следующей неделе ключевой ставки на 50–100 б. п. тоже выступает против рубля. Полагаем, что на следующей неделе в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке рубль может продолжить слабеть до уровней 81–82 руб. за доллар США.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Ключевым фактором давления на курс рубля остается приостановка валютных интервенций На предстоящей неделе прогнозируется консолидация валютной пары рубль/юань в верхней части диапазона 11,3–11,8 руб./CNY. Ключевым фактором давления на курс рубля остается приостановка валютных интервенций в рамках бюджетного правила. При этом ряд факторов ограничит потенциал дальнейшего укрепления юаня: сниженный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров, ослабление инвестиционного спроса, ожидаемое увеличение предложения юаня на внутреннем рынке со стороны экспортеров в преддверии налогового периода и благоприятная конъюнктура на рынке нефти, способствующая росту экспортной выручки.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Умеренное ослабление рубля может продолжиться на фоне глобально крепкого доллара Рубль сохраняет тренд на плавное ослабление в отсутствие продаж валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. Приток валюты по экспортному каналу остается слабым из-за низких цен на российскую нефть в январе—феврале. Ближневосточный конфликт поднял стоимость нефти и сократил дисконты Urals, однако для рубля этот эффект будет проявлен не ранее апреля, поэтому пока такой фактор оказывает национальной валюте лишь психологическую поддержку. Умеренное ослабление рубля может продолжиться на фоне глобально крепкого доллара и ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Евро может получить поддержку от ужесточения общей риторики ЕЦБ В фокусе на предстоящей неделе — решение регулятора по ключевой ставке, где ожидается ее снижение на очередные 50 б. п., до 15%. В числе оптимистичных факторов для рубля и в целом российского рынка — решение США на месяц отменить санкции на нефтяные продажи из России с целью сбить резкий рост стоимости черного золота. Тем временем заседание ФРС в марте продемонстрировало, что снижение ставки маловероятно. Американский доллар может получить поддержку от роста доходности 10-летних казначейских облигаций США, который достиг месячного максимума. При этом данные февраля по годовому уровню инфляции в Соединенных Штатах, как и прогнозировалось, остались неизменными относительно первого месяца года. Евро между тем может получить поддержку от ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик В марте продажи валюты экспортерами могут оставаться низкими Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами в феврале 2026 года снизились до минимума в публикуемой статистике — $3,5 млрд. Вероятно, объем операций уменьшился из-за того, что на рынок поступала выручка, полученная после введения новых санкций и увеличения дисконтов в ценах на российскую нефть. В марте продажи валюты экспортерами могут оставаться низкими, что, вероятно, оказывает дополнительное давление на рубль в условиях приостановки регулярных операций Банка России. При отсутствии значимых изменений во внутренних и внешних условиях в течение недели курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 80,0–83,0 руб./$, юаня — 11,6–12,1 руб./CNY.