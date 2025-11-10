Литовских водителей выпустили из Белоруссии без грузовиков

На территории Белоруссии находятся 1,1 тыс. грузовиков из Литвы, которые не смогли покинуть страну из-за «необдуманных, волюнтаристских и политизированных действий литовских властей». Об этом заявил белорусский МИД, напомнив про одностороннее закрытие госграницы по решению литовской стороны.

В белорусском ведомстве сообщили, что все автомобили будут переправлены «в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска "Котловка"».

«Из гуманитарных соображений водителям предоставлена возможность покинуть территорию Беларуси», — добавили в МИДе. Тем шоферам, которые по какой-то причине не смогут самостоятельно вернуться на родину, обещают «оказать необходимое содействие».

Белорусская таможня уточнила, что фуры переводятся на спецстоянки «в целях исключения небезопасных условий на подъездных автодорогах к закрытым литовской стороной пунктам пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай"».

«Если Литва продолжит недружественную политику ... белорусская сторона вправе принять в отношении данных транспортных средств предусмотренные законодательством меры», — добавили в таможенной службе.