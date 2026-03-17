Никитинский театр и арт-центр «Прогресс» объединились в Воронеже

В Воронеже объединились два негосударственных театра — Никитинский театр и арт-центр «Прогресс». Как сообщили представители второй площадки, с 15 марта под брендом «Никитинский театр» работают основная сцена на улице Бакунина и сцена «Прогресс» на улице Фридриха Энгельса.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Главным режиссером второй площадки стал народный артист России, актер Воронежского камерного театра Камиль Тукаев. Художественным руководителем Никитинского театра остался его создатель и бывший актер Камерного театра Борис Алексеев. Будет формироваться единая репертуарная афиша, создается объединенный сайт.

«Вести репертуарную политику новой сцены мы будем вместе. Сейчас наша первая задача — не принимая спонтанных решений, доиграть сезон, сохранить текущий репертуар и оценить возможности и риски, выпустить запланированные премьеры. Летом мы с Камилем будем принимать организационные решения и составлять план постановок будущих сезонов, начнем репетиции и подготовку к новому совместному сезону»,— прокомментировал новость Борис Алексеев.

Представители «Прогресса» объяснили объединение возможностью повысить эффективность деятельности, реализовать «самые разнообразные творческие замыслы» и создать «более масштабные проекты».

Никитинский театр открылся 4 августа 2016 года. Первым спектаклем, который сыграли на его сцене, был «Anthropogen. Modernity». За первый сезон было поставлено восемь спектаклей, а постоянная труппа увеличилась с четырех до семи актеров. К началу девятого сезона театр выпустил более 40 спектаклей. Были проведены четыре режиссерские лаборатории. «Прогресс» показал первый спектакль в мае 2023 года. Его создателей консультировал основатель и бывший худрук Камерного театра, уволенный по политическим мотивам, Михаил Бычков. Он же поставил несколько спектаклей на сцене арт-центра, один из самых знаменитых — «Каштанка» по пьесе Антона Чехова. Господин Бычков был режиссером нескольких спектаклей и на сцене Никитинского театра, например, «Собачьего вальса» по пьесе Леонида Андреева. Кроме того, театры объединяет актерская работа с Камилем Тукаевым. На сайте Никитинского театра он обозначен как приглашенный артист, в репертуаре «Прогресса» — как актер спектаклей «Стоики» и «Глитч» (режиссер — Михаил Бычков).

Алина Морозова