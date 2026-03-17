Бойцу ММА Исмаилову назначили принудительные работы за осквернение памятника

Дорогомиловский районный суд Москвы назначил 1,5 года принудительных работ бойцу ММА Зауру Исмаилову. Его признали виновным в осквернении памятника «Ветеранам МЧС России». Подсудимый признал вину и раскаялся, сообщили в пресс-службе столичных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заур Исмаилов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Основанием для дела стало видео, которое боец выложил у себя в соцсетях. На нем он якобы проводит тренировочный бой и наносит несколько ударов скульптуре ребенка, входящей в мемориал. Затем спортсмен повесил на руку статуи эспандер и стал выполнять с ним упражнения.

Заура Исмаилова арестовали в декабре 2025 года. Тогда боец ММА заявил, что во время тренировки «не думал, что оскверняет памятник». Он признал, что накинул эспандер на руку мальчика, перед этим «дал ему приветствие». Следователь на заседании уточнил, что спортсмен оказывал сопротивление при задержании.

Никита Черненко