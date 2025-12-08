Боец MMA проиграл следователю
Обвиняемый в осквернении памятника ветеранам МЧС отправлен под арест
В Москве суд отправил под арест известного бойца MMA Заура Исмаилова. Он обвиняется в осквернении памятника: спортсмен обнародовал в соцсети видео, на котором якобы проводит тренировочный бой со скульптурой ребенка, входящей в мемориал «Ветеранам МЧС России». Боец вину признал, но остался при мнении, что не заслуживает уголовного преследования.
Заур Исмаилов не понимает, почему его подвергли уголовному преследованию
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В Дорогомиловский суд на заседание с участием Заура Исмаилова помимо непосредственных участников процесса пришли лишь двое земляков обвиняемого. Во время традиционной процедуры установления личности задержанного выяснилось, что 39-летний уроженец Дагестана ранее судим не был, не женат, но ребенка имеет.
В начале слушания адвокат обвиняемого Камандар Караев попросил судью Ольгу Миславскую приобщить к материалам дела справку с медицинским диагнозом подзащитного, из которой следовало, что боец ММА страдает рассеянным склерозом, а также еще рядом недугов, включенных, по словам защитника, в правительственный перечень заболеваний, препятствующих нахождению под стражей. Кроме того, адвокат представил суду письменное согласие владельца квартиры, которую арендует спортсмен, на то, чтобы фигурант находился там под домашним арестом, а также платежку, свидетельствующую, что Заур Исмаилов в свое время перевел на счет фонда «Народный фронт. Всё для победы» 50 тыс. руб.
После этого представитель Дорогомиловского следственного отдела московского главка СКР сообщил, что уголовное дело в отношении бойца было возбуждено 5 декабря по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение памятника, до трех лет лишения свободы). Поводом для этого стало распространение в соцсетях видеозаписи, сделанной спортсменом в тот же день во время утренней тренировки на Кременчугской улице в Москве. Тогда он сначала вступил в своеобразный спарринг со скульптурным изображением мальчика, входящим в мемориал «Ветеранам МЧС России», а затем повесил ему на руку экспандер и стал выполнять с ним упражнения.
Следователь потребовал заключить задержанного Исмаилова под стражу до 5 февраля, пока будет идти предварительное следствие. Мотивируя ходатайство, представитель СКР заметил, что, оставаясь на свободе, спортсмен может скрыться.
«Он оказал сопротивление при задержании,— пояснил следователь,—вырвался и попытался убежать». Кроме того, Заур Исмаилов может оказать давление на свидетелей «либо иным способом помешать расследованию дела», считает представитель СКР. Прокурор поддержала требование следователя.
Адвокат выступил против. Он напомнил о наличии у подзащитного тяжких заболеваний и отсутствии судимостей. «Само преступление относится к средней тяжести,— подчеркнул господин Караев.— А значит, отправлять под стражу Заура не обязательно. Ему нужно избрать в качестве меры пресечения домашний арест либо ограничиться запретом определенных действий».
Сам фигурант сказал, что вину признает, но во время тренировки «не думал, что оскверняет памятник».
«Да, я накинул эспандер на руку мальчику,— подтвердил Заур Исмаилов.— Но перед этим я ему приветствие дал».
Он также сообщил, что ранее служил в войсках МВД. «Я был заместителем командира взвода в звании старшего сержанта и каждое утро перед тренировкой приветствовал этого мальчика,— рассказал Заур Исмаилов.— А теперь из меня, простого парня из Дагестана, делают уголовника!»
Объяснения обвиняемого суд не устроили, и ходатайство следствия было удовлетворено. Услышав судебное решение, Заур Исмаилов развел руками. Адвокат сообщил, что «конечно, обжалует несправедливое решение».