Боец MMA проиграл следователю

В Москве суд отправил под арест известного бойца MMA Заура Исмаилова. Он обвиняется в осквернении памятника: спортсмен обнародовал в соцсети видео, на котором якобы проводит тренировочный бой со скульптурой ребенка, входящей в мемориал «Ветеранам МЧС России». Боец вину признал, но остался при мнении, что не заслуживает уголовного преследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заур Исмаилов не понимает, почему его подвергли уголовному преследованию

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Заур Исмаилов не понимает, почему его подвергли уголовному преследованию

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Дорогомиловский суд на заседание с участием Заура Исмаилова помимо непосредственных участников процесса пришли лишь двое земляков обвиняемого. Во время традиционной процедуры установления личности задержанного выяснилось, что 39-летний уроженец Дагестана ранее судим не был, не женат, но ребенка имеет.

В начале слушания адвокат обвиняемого Камандар Караев попросил судью Ольгу Миславскую приобщить к материалам дела справку с медицинским диагнозом подзащитного, из которой следовало, что боец ММА страдает рассеянным склерозом, а также еще рядом недугов, включенных, по словам защитника, в правительственный перечень заболеваний, препятствующих нахождению под стражей. Кроме того, адвокат представил суду письменное согласие владельца квартиры, которую арендует спортсмен, на то, чтобы фигурант находился там под домашним арестом, а также платежку, свидетельствующую, что Заур Исмаилов в свое время перевел на счет фонда «Народный фронт. Всё для победы» 50 тыс. руб.

После этого представитель Дорогомиловского следственного отдела московского главка СКР сообщил, что уголовное дело в отношении бойца было возбуждено 5 декабря по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение памятника, до трех лет лишения свободы). Поводом для этого стало распространение в соцсетях видеозаписи, сделанной спортсменом в тот же день во время утренней тренировки на Кременчугской улице в Москве. Тогда он сначала вступил в своеобразный спарринг со скульптурным изображением мальчика, входящим в мемориал «Ветеранам МЧС России», а затем повесил ему на руку экспандер и стал выполнять с ним упражнения.

Следователь потребовал заключить задержанного Исмаилова под стражу до 5 февраля, пока будет идти предварительное следствие. Мотивируя ходатайство, представитель СКР заметил, что, оставаясь на свободе, спортсмен может скрыться.

«Он оказал сопротивление при задержании,— пояснил следователь,—вырвался и попытался убежать». Кроме того, Заур Исмаилов может оказать давление на свидетелей «либо иным способом помешать расследованию дела», считает представитель СКР. Прокурор поддержала требование следователя.

Адвокат выступил против. Он напомнил о наличии у подзащитного тяжких заболеваний и отсутствии судимостей. «Само преступление относится к средней тяжести,— подчеркнул господин Караев.— А значит, отправлять под стражу Заура не обязательно. Ему нужно избрать в качестве меры пресечения домашний арест либо ограничиться запретом определенных действий».

Сам фигурант сказал, что вину признает, но во время тренировки «не думал, что оскверняет памятник».

«Да, я накинул эспандер на руку мальчику,— подтвердил Заур Исмаилов.— Но перед этим я ему приветствие дал».

Он также сообщил, что ранее служил в войсках МВД. «Я был заместителем командира взвода в звании старшего сержанта и каждое утро перед тренировкой приветствовал этого мальчика,— рассказал Заур Исмаилов.— А теперь из меня, простого парня из Дагестана, делают уголовника!»

Объяснения обвиняемого суд не устроили, и ходатайство следствия было удовлетворено. Услышав судебное решение, Заур Исмаилов развел руками. Адвокат сообщил, что «конечно, обжалует несправедливое решение».

Алексей Соковнин