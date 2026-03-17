В Калининграде сняты ограничения на полеты

На воздушных трассах по направлению из/в Калининград сняты временные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

В 6:30 мск ведомство заявляло об ограничениях на полеты в некоторых районах Ленинградской области. Мера повлияла на использование воздушного пространства в районе Калининграда. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, поясняли в Росавиации.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, с 5:00 до 8:00 мск над регионом сбиты девять беспилотников ВСУ. Всего с вечера прошлого дня до 7:00 мск сегодня над Россией уничтожены 206 БПЛА.