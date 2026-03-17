За ночь над Россией сбили 206 беспилотников

Силы противовоздушной обороны с 20:00 до 07:00 мск сбили 206 беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА уничтожили над Брянской областью — 62 беспилотника. 43 дрона сбили над Московской областью, из них 40 летели на Москву. 28 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 18 — над Крымом, 12 — над Смоленской областью. Девять беспилотников сбили над Калужской областью, восемь — над Белгородской областью, шесть — над Ростовской областью. Четыре дрона сбили над Ленинградской областью, три — над Астраханской областью, один - над Адыгеей. Над Азовским морем уничтожили 12 БПЛА.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о налете дронов-камикадзе на регион. Ранены три человека. Ночью временные ограничения вводили в аэропорту Пскова, Краснодара и в небе над некоторыми районами Ленинградской области. Жуковский, Внуково, Домодедово и Шереметьево принимали самолеты по согласованию. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков писал об ударах двух беспилотников ВСУ по городу Короча. Пострадали пять человек, четверо из них — несовершеннолетние.