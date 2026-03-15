Футболист «Урал-2» признался в убийстве, он действовал под влиянием мошенников

Фигуранту уголовного дела об убийстве женщины на северо-западе Москвы предъявлено обвинение. По данным Telegram-канала Mash, обвиняемым является 20-летний футболист клуба «Урал-2» Даниил Секач. По данным следствия, 13 марта молодой человек под влиянием телефонных мошенников, заранее вооружившись болгаркой, ломом, кувалдой, пришел в квартиру на Строгинском бульваре, где находилась 16-летняя дочка хозяйки квартиры, сообщили в Следкоме. По данным следователей, несовершеннолетняя также была введена в заблуждение мошенниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет Российской Федерации Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Молодой человек думал, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранителей. Он начал вскрывать сейф, а девочка вышла из квартиры, чтобы задержать маму и рассказать, что у них дома «работает сотрудник спецслужб». Женщина вернулась в квартиру и попыталась остановить молодого человека.

«В дальнейшем также по указанию мошенников фигурант, требуя от женщины назвать код от сейфа, напал на нее и нанес ей множественные удары руками, а после не менее двух ножевых ранений. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия»,— сообщили в Следкоме.

Обвиняемому удалось вскрыть сейф, из него он похитил более $2 тыс. и другие ценные вещи. Но похищенное он не оставил себе, а по указанию кураторов выбросил все в окно. Только на следующий день мошенники разрешили фигуранту отпустить девочку и самому уйти из квартиры.

Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Во время допроса он признался и раскаялся. Следователям он сообщил, что более месяца назад ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что он должен принять участие в оперативном мероприятии, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности.

В понедельник, 16 марта, следствие будет ходатайствовать перед Хорошевским райсудом Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.