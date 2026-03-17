Сезон поднял цены

Северо-Кавказстат зафиксировал рост стоимости минимальной продуктовой корзины в Ставропольском крае до 7744 руб. в феврале 2026 года. Этот показатель вырос на 1,09% по сравнению с январем (когда корзина стоила 7660 руб.) и на 3,3% с декабря 2025-го (7474 руб.). Регион опередил средние значения по СКФО (7269 руб.) и России (7611 руб.), где инфляция продуктов питания в этот период составила 1–2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Эксперты связывают удорожание с сезонным ростом цен на овощи и логистические издержки. В январе тепличные овощи прибавили 11% — с 1873 до 2078 руб. в базовой корзине, что отражает давление на производство и транспорт даже в межсезонье. С конца 2025 года общий рост корзины достиг 3,7%, а годовая динамика с марта 2025-го (когда она стоила 7472 руб.) превысила 3,6%, опережая общероссийские 2–2,5%.

Фиксированный набор потребительских товаров тоже подорожал: в феврале он достиг 25771 руб. (+0,4% к январю), превысив уровень СКФО (23897 руб.), но уступив общероссийскому (26251 руб.). Этот набор включает не только 33 вида продуктов (хлеб, молоко, мясо, картофель), но и одежду, ЖКУ и базовые услуги; его рост на 1–1,5% ежемесячно с осени 2025-го сигнализирует о давлении на малообеспеченные домохозяйства. На Ставрополье фиксированный минимум стабильно выше окруженного на 7–8%, что статистики объясняют региональными факторами — от засухи в прошлом году до цепочек поставок из ЮФО.

Тренд начался еще в 2025-м: декабрьская корзина выросла на 1,42% к ноябрю, январь 2026-го — на 2,23% к декабрю, февраль продолжил ускорение. Региональные власти напоминают про меры поддержки: субсидии фермерам на 2 млрд руб. в 2026-м стабилизируют цены на хлеб и молоко, но овощи остаются зависимыми от ряда факторов. По сравнению с пиком июня 2025-го (8239 руб.) февральские цены ниже на 6%, однако годовой рост к февралю 2026-го составил около 12% против 10% по России. Экономисты прогнозируют замедление инфляции к лету при условии хорошего урожая и стабилизации в стагнирующей экономике.

Станислав Маслаков