На дороге к областной больнице в Ярославле проведут ямочный ремонт

В Ярославле в ближайшие дни начнется ямочный ремонт дороги у Ярославской областной клинической больницы. Об этом стало известно на открытом совещании в мэрии.

На состояние дороги обратил внимание председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин. «Надо сделать что-то. Весь участок от проспекта до областной больницы находится в неудовлетворительном, очень неудовлетворительном состоянии»,— сказал господин Калинин.

Глава «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев пояснил, что участок входит в проект капитального ремонта Яковлевского круга. По итогам торгов подрядчик найден не был, поэтому ведется поиск единственного поставщика. Однако руководитель «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов сообщил, что ямочный ремонт у больницы будет уже сейчас.

«Мы завтра как раз на Яковлевскую встаем литым асфальтом. Я думаю, два – три дня нам хватит, чтобы все там сделать»,— сказал господин Степанов.

В 2026 году текущим ремонтом дорог в городе (карточным методом) будет заниматься ООО «Транспортная компания «Восток Запад Транзит», сообщил Станислав Трубачев. Точная дата старта работ не определена, так как это будет зависеть от погоды, но планируется начать в конце апреля — начале мая.

Алла Чижова