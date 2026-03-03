В Ярославле не смогли найти подрядчика для ремонта Яковлевского круга

В Ярославле открытый конкурс по поиску подрядной организации для капитального ремонта Яковлевского круга и прилегающих дорог признан несостоявшимся. Как указывается на портале госзакупок, на торги заявок не поступило. Результаты определения исполнителя подвели 3 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

«Ъ-Ярославль» сообщал, что заявки на конкурс начали принимать 11 февраля. Начальная цена контракта составляла 210 млн руб. Работы планируют провести в восемь этапов — в период с 20 апреля 2026 года до 31 октября 2027 года.

В 2026 году подрядчик должен будет отремонтировать улицу Яковлевскую на участке от дома № 7 (областная больница) до границы городского округа. Ремонт остальных участков — дороги от круга до границы города в районе путепровода у станции «Филино», 3-й Яковлевской от проспекта Авиаторов до границы города, от 3-й Яковлевской до больницы и разворотное кольцо — запланирован на 2027 год.

Алла Чижова