Умер актер из фильма «Назад в будущее» Мэтт Кларк

На 90-м году жизни умер актер, сыгравший бармена во франшизе «Назад в будущее», Мэтт Кларк. Об этом пишет TMZ. По информации издания, артист скончался 15 марта в своем доме в Техасе. Причиной смерти стали осложнения после операции на спине.

Мэтт Кларк

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images Мэтт Кларк

Мэтт Кларк родился 25 ноября 1936 года в Вашингтоне, США. После службы в армии поступил в Университет Джорджа Вашингтона (признан в РФ нежелательной организацией), но вуз не окончил. Актерская карьера господина Кларка началась в местной театральной труппе. Затем он стал членом нью-йоркской труппы Living Theatre. В конце 1950-х годов работал в театрах за пределами Бродвея и на любительских сценах.

На счету Мэтта Кларка — более 50 ролей в кино. Дебют случился в 1964 году, когда он сыграл грабителя в фильме «Черный, как я». Роль бармена Честера в третьей части «Назад в будущее» получил в 1990-м. Снимался в нескольких вестернах, в том числе с Клинтом Иствудом и Джоном Уэйном. Среди работ в сериалах наиболее известны «Бонанза», «Кунг-Фу» и «Династия». Последняя роль в кино — золотоискатель в фильме «Миллион способов умереть на Диком Западе» (2014).