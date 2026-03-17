Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Питсбург Пингвинс» Евгений Малкин стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В гостевом матче против «Колорадо Эвеланш» он забил два гола и отличился результативной передачей.

Фото: David Zalubowski / AP

Встреча завершилась со счетом 7:2. Евгений Малкин провел свой первый матч после отбытия пятиматчевой дисквалификации: 7 марта он ударил защитника и капитана «Буффало Сейбрс» Расмуса Далина. Россиянин вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету 1396 очков (529 голов + 867 результативных передач) в 1260 матчах. Форвард обошел канадского нападающего Люка Робитайла (1394).

Второй звездой признали американского форварда «Нью-Джерси Девилс» Пола Коттера. В домашней игре против «Бостон Брюинс» он забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме. Его команда одержала победу со счетом 4:3.

Гол и два паса американского нападающего Алекса Лаферрье, признанного третьей звездой дня, помогли «Лос-Анджелес Кингс» на выезде обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:1. Его одноклубник Артемий Панарин отличился результативной передачей.

Таисия Орлова