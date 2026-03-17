Житель Славянска-на-Кубани ранен при налете БПЛА

В результате атаки беспилотников на объекты в Славянске-на-Кубани Краснодарского края травму получил местный житель, его госпитализировали, сообщает оперативный штаб региона. Фрагменты БПЛА обнаружены в городе по 16 адресам.

По данным экстренных служб, обломки беспилотников упали в городской черте Славянска-на-Кубани — во дворах частных домов и в садовом товариществе рядом с городом. Известно о повреждениях окон, а также кровли в одном доме. Комиссии муниципалитета приступили к осмотру пострадавших домов для установления ущерба.

Минувшей ночью над территорией Краснодарского края были сбиты 28 беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны России.

Анна Перова, Краснодар