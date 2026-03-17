Трамп счел затраты на содержание Кубы небольшими из-за ее географического положения

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает для себя «большой честью» установить контроль над Кубой. По его словам, он пока не решил, «захватить» остров или «освободить».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Могу делать с ней все, что захочу»,— заявил президент США перед камерами в Белом доме. Он добавил, что, по его мнению, Куба — «прекрасный остров с отличной погодой».

«Они находятся вне зоны ураганов, что, конечно, хорошо. Им не придется каждую неделю просить у нас деньги на борьбу с ураганами», — добавил Дональд Трамп.

13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о начале переговоров с США из-за тяжелого экономического кризиса и усиления давления со стороны Дональда Трампа. The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон добивается смещения президента. Среди возможных кандидатов источники называют Рауля Гильермо Родригеса Кастро, внука Рауля Кастро, который уже участвует в переговорах.

После захвата спецназом США президента Венесуэлы Николаса Мадуро поставки венесуэльской нефти на Кубу прекратились. Господин Трамп пригрозил пошлинами странам, поставляющим нефть Кубе. По словам Мигеля Диас-Канеля, последние три месяца остров не получает топливо, что привело к учащению отключений электроэнергии.