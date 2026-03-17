На Ставрополье запись детей в школы стартует с 1 апреля

Министерство образования Ставропольского края запускает кампанию по зачислению детей в первый класс 1 апреля 2026 года в 9:00 утра, сообщили в ведомстве.

Родители получают право подать заявления на обучение для детей, достигших 6 лет и 6 месяцев без медицинских противопоказаний, но не старше 8 лет. Учредители школ разрешают отклонения от возрастных норм по личному обращению законных представителей, что обеспечивает гибкость для семей с особыми обстоятельствами. В 2025 учебном году край принял 28,7 тыс. первоклассников в 452 общеобразовательных учреждениях, а в 2026 году прогнозируют рост до 30,2 тыс. мест из-за повышения рождаемости в прошлые годы.

Региональные власти строго придерживаются федерального приказа Минпросвещения России № 282 от 29 августа 2024 года, который унифицировал процедуры приема по всей стране. Кампания делится на два этапа для равномерного распределения нагрузки. Первый этап с 1 апреля по 30 июня охватывает детей, проживающих на закрепленных за школами территориях, а также льготников с внеочередным, первоочередным или преимущественным правом — это дети-сироты, дети силовиков и из многодетных семей. Директора школ формируют приказы о зачислении в трехдневный срок после 30 июня, обрабатывая все поступившие заявления независимо от даты подачи в этот период.

Второй этап с 6 июля продолжается до полного заполнения вакансий или 5 сентября максимум. Школы предлагают места детям из других микрорайонов, если остаются свободные классы. Отказ возможен исключительно при отсутствии мест, и в таких случаях муниципалитеты оперативно подключают альтернативные учреждения — в 2025 году перераспределили 1,2 тыс. заявок без задержек. Цифровизация играет ключевую роль: 72% родителей в прошлом году использовали портал Госуслуг, что сократило среднее время обработки на 45% и исключило 98% рисков подделки документов.

Заявления принимают в трех форматах для максимального удобства бизнеса и семей. Граждане отправляют данные через федеральный портал Госуслуг с электронной подписью, заказным письмом через Почту России с уведомлением о вручении или лично в приемную комиссию школы.

Станислав Маслаков