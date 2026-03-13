Иран представил свою версию пожара на авианосце USS Gerald R. Ford

Американские военнослужащие сами подожгли авианосец USS Gerald R. Ford, чтобы избежать участия в боевых действиях против Ирана. Об этом заявил представитель центрального штаба вооруженных сил республики, передает иранская гостелерадиокомпания.

По его словам, прибывший из Средиземного моря в Индийский океан авианосец, чтобы компенсировать поражение американских сил, «был намеренно подожжен в Красном море... из-за страха экипажа перед Ираном».

Накануне центральное командование военно-морских сил США сообщило о пожаре в прачечной авианосца USS Gerald R. Ford в Красном море. Пострадали два моряка. Корабль значительных повреждений не получил.