WSJ: на американском авианосце Gerald Ford возникли проблемы с канализацией

Решение президента США Дональда Трампа второй раз продлить развертывание авианосца Gerald R. Ford «негативно сказывается на моряках корабля и их семьях». Некоторые из них даже рассматривают возможность ухода из ВМС, пишет The Wall Street Journal (WSJ). В частности, моряки жалуются на проблемы с канализацией на борту.

Представитель ВМС заявил, что канализационная система на авианосце использует вакуумную технологию для транспортировки отходов из примерно 650 туалетов на борту. По его словам, в среднем делается один запрос на ремонт в день. Однако «ситуация улучшается, и проблемы не повлияли на способность авианосца выполнять свою миссию», заверил неназванный чиновник. По данным WSJ, «самым вопиющим инцидентом» стал случай, когда кто-то выбросил мусор в туалет на нижней палубе судна.

В середине февраля The New York Times сообщила, что авианосная ударная группа USS Gerald R. Ford, находившаяся в Карибском море, получила приказ о перенаправлении в Персидский залив. USS Gerald R. Ford присоединится к авианосцу USS Abraham Lincoln. Корабли должны вернуться в порты приписки не ранее конца апреля — начала мая.