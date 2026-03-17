Правительство сообщило о сокращении числа проверок бизнеса в 2025 году на 7%

Количество проверок бизнеса в 2025 году сократилось до 273 тыс., это на 20 тыс., или 7% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании о ходе «постоянного улучшения» контрольно-надзорной деятельности (КНД).

Улучшение динамики в КНД господин Григоренко связал с новыми методами работы — цифровым риск-ориентированным подходом, постоянным давлением Белого дома на исполнительскую дисциплину, выстраиванием систем обратной связи с контролируемыми и анализом данных о реальной жизни контролеров. Благодаря новым методам проверки бизнеса заметно сократились с 2019 года — тогда показатель достигал 1,5 млн. Реформу в КНД начали в 2016 году.

Господин Григоренко отметил, что эффективность мероприятий по КНД выросла за год с 57% до 64% (до реформы показатель составлял 39%). По словам Дмитрия Григоренко, за год резко выросла доля «бесконтактных» мероприятий, включая контрольные закупки — как наименее «инвазивные» для бизнеса: с 100 тыс. в 2024-м до 250 тыс. В 2025 году было назначено 19 тыс. проверок, это на 6% больше, чем годом ранее. Господин Григоренко отмечал, что средняя их эффективность составила 88%. Это значит, что если проверка назначается, то в 88% случаев фиксируется нарушение.

