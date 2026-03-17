Контроль и надзор вписался в план

На совещании по итогам контрольно-надзорной деятельности за 2025 год Белый дом зафиксировал почти полное выполнение планов — «подтянуть» остается только грамотность в оформлении документов. В ближайших планах — постепенное расширение «умного» контроля и его смычка с цифровизацией административных дел, отладка процессов и стыковок систем друг с другом, развитие потокового контроля маркетплейсов и расширение применения бесконтактных методов и искусственного интеллекта как механизмов реализации регуляторных требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

16 марта в Белом доме прошло итоговое совещание о ходе «постоянного улучшения» контрольно-надзорной деятельности (КНД). В мероприятии приняли участие куратор этой работы в правительстве, глава аппарата и вице-премьер Дмитрий Григоренко, его «контрольный» заместитель Сергей Вельмяйкин, замминистра, статс-секретарь Минэкономики Алексей Херсонцев, а также профильный аудитор Счетной палаты Светлана Орлова и представители федеральных и региональных служб и ведомств.

Приведенные цифры были призваны продемонстрировать в целом позитивный курс оцифрованного контроля и надзора: за счет сведения всех данных о нем на единой платформе, куда в режиме реального времени передаются сведения об активности служб, правительство и Аналитический центр (совместно с Минэкономики занимается систематизацией и регуляторным оформлением процессов в КНД) могут «добраться» до первичных данных о каждой проверке — включая документы, фото и видео, информацию о принятых решениях, а также жалобы и итоги их рассмотрения в системе досудебного обжалования.

Пока Белому дому удается удерживать и даже несколько сокращать общее число проверок после пятикратного — с 1,5 млн — его снижения в результате реформы.

В 2025 году было 273 тыс. проверок — на 7% меньше, чем в 2024 году (294 тыс.). Эффективность (соотношение числа результативных к общему числу мероприятий) выросла за год с 57% до 64% (до реформы — 39%), большую эффективность (80%) показали 35 тыс. плановых проверок, у 238 тыс. внеплановых она составила 61%, отметил Дмитрий Григоренко. Примечательно, что за год резко выросла доля «бесконтактных» мероприятий, включая контрольные закупки — как наименее «инвазивные» для бизнеса: с 100 тыс. в 2024-м до 250 тыс.

Постепенное улучшение ситуации в контроле вызвано проникновением в КНД новых методов работы — цифрового риск-ориентированного подхода, постоянного давления Белого дома на исполнительскую дисциплину, выстраивания систем обратной связи с контролируемыми и анализа данных о реальной жизни контролеров. Расчистка КНД из проекта стала процессом: ежегодные изменения — уже не следствие революций на регуляторном поле, а результат распространения точечных донастроек на все более широкий круг контролеров.

Развитие «постреформенного» КНД предполагает, в частности, расширение применения и повышение точности индикаторов риска нарушений как оснований для проведения проверок.

Здесь на переднем крае — ИИ, который анализирует первичные массивы цифр систем маркировки, прослеживаемости, контроля оборота сырья и товаров и указывает на несоответствия, за чем следуют контрольные мероприятия. В 2025 году по индикаторам назначено 19 тыс. проверок (на 6% больше) со средней эффективностью 88%; сами индикаторы постоянно изучаются ради повышения точности их срабатывания: если она оказывается ниже 75%, модель оценки риска «уходит на пересмотр», пояснил Сергей Вельмяйкин.

Не обходится и без проблем. Одной из них остается техническая неаккуратность контролеров при оформлении документов: органы прокуратуры («присматривают» за КНД извне правительства) отказали в 64% обращений о назначении проверок в 2025 году, в 24% случаев это как раз «технические» отказы. В 2024 году отказов было 66% (технических — 30%). В результате план по снижению доли таких ошибок до 15% сдвинут на год и давление на контролеров усилится — в 2025 году сотрудники топ-10 ведомств по числу ошибок уже прошли дополнительное обучение.

В целом планы Белого дома на 2025 год выполнены — до 10% расширено применение удаленного контроля с использованием мобильного приложения «Инспектор», в пяти видах КНД начали использовать беспилотники, оформлен механизм «автоштрафов», доложил Алексей Херсонцев (см. “Ъ” от 15 января). В 2026 году обустройство процессов КНД продолжится — от повышения эффективности индикаторов риска до 90% и доли внеплановых проверок по ним до 20% и до проведения минимум 25% проверок без очного взаимодействия участников, 10% — с использованием беспилотников. Развивается и контур «бесконтактного» контроля торговли на маркетплейсах.

Все это, отметим, граничит с инициативами правительства в области цифровизации производств по административным делам — по аналогии с «электронными» штрафами за нарушения ПДД. Целевая модель — выстраивание системы, в которой зоны риска контролируются при минимальном участии людей, а результаты анализируются и уточняются с применением ИИ, и этот подход, как более эффективный, дожмет старые практики КНД сам собой. Показательно, что одним из итогов 2025 года уже стала оптимизация численности занятых в контроле и надзоре на 10%.

Олег Сапожков