Причиной пожара в ярославском детсаду стал сушильный шкаф

В Ярославле пожар в здании детского сада № 179 на улице Титова произошел из-за оставленного невыключенным из розетки сушильного шкафа. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщила заммэра Елена Волкова.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар произошел ночью 15 марта. Огонь повредил мебель на площади 10 кв. м. Стены и потолок оказались закопчены на площади 60 кв. м. По словам госпожи Волковой, больше всего в результате пожара пострадала раздевалка. Все остальные помещения были приведены в порядок в выходные силами сотрудников.

Мэр Ярославля Артем Молчанов потребовал служебную проверку. По словам Елены Волковой, городской департамент образования уже ее проводит.

«Есть обстоятельства, которые настораживают и которые нужно предотвращать. Департамент образования на этой неделе должен закончить (проверочные мероприятия — прим. «Ъ-Ярославль») и сделать выводы определенные, собрать заведующих и еще раз напомнить про противопожарные мероприятия, про внимательность и отношение к этому»,— сообщила Елена Волкова.

В понедельник, 16 марта, дети находились в другом детсаду, который находится поблизости от пострадавшего и также входит в образовательный комплекс № 30. Заммэра добавила, что в ближайшее время будет подготовлена смета на проведение восстановительных работ, деньги на которые, по словам мэра, есть в бюджете.

Алла Чижова