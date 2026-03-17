Двух бизнесменов в Москве арестовали за хищение 460 млн рублей у предприятий ОПК

В Москве арестовали руководителей двух коммерческих организаций, которых подозревают в хищении более 460 млн руб. у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ и МВД, коммерсанты «ввели в заблуждение представителей предприятий ОПК» и похитили деньги, выделенные на производство «особо востребованных образцов вооружения».

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что с 2022 по 2023 год фигуранты и их предполагаемые сообщники заключили договоры с предприятиями ОПК. По ним предприятия передали коммерсантам строительное и электрооборудование, но оплату так и не получили. По словам госпожи Волк, полученные материальные ценности были похищены. Следствие считает, что коммерсанты распорядились ими по своему усмотрению.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При обысках по месту жительства фигурантов изъяли средства связи, компьютеры и документы, добавили в ЦОС.