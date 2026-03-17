В Ярославле владельца ОКН привлекли к ответственности за сход снега на прохожего

В Ярославле к административной ответственности привлечен владелец здания № 10а на улице Свободы после схода снега с крыши на прохожего. Об этом стало известно на открытом совещании в мэрии.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 12 марта с указанного дома на женщину сошел снег. Выбраться из-под завала помогли местные жители. Пострадавшую увезли в больницу на скорой помощи, в дальнейшем она была госпитализирована.

Здание на улице Свободы является объектом культурного наследия и находится на реконструкции. Из-за закрытого баннером фасада визуально определить наличие снега на крыше не представлялось возможным, объяснил на совещании заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

«После того как это произошло, комиссия вышла на место, собственник здания привлечен к административной ответственности за ненадлежащее содержание кровли и причинение вреда здоровью»,— сообщил господин Степанов.

Руководитель администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Юрий Емец сообщил, что после инцидента были проверены все нежилые здания на реконструкции, фасады которых закрыты баннерами. Владельцам указали на необходимость своевременной очистки крыш. Аналогичные предостережения разослал городской департамент градостроительства. Мэр Ярославля Артем Молчанов считает, что в работу с собственниками должна включиться областная служба охраны объектов культурного наследия.

«Давайте официальным порядком службу охраны культурного наследия тоже известим о том, что в данном случае имеет место нарушение порядка организации производства работ, раз такие последствия наступают»,— сказал господин Молчанов.

Кроме того, мэр обратил внимание на продолжительные работы на объектах культурного наследия и поручил проверить их. «Бесконечно долго проводить ремонтные работы просто невозможно. Если сроки нарушаются, то с нашей стороны должна быть жесткая реакция. Нужно реагировать, и все контролирующие органы должны быть проинформированы о том, что есть нарушение»,— отметил Артем Молчанов.

Алла Чижова