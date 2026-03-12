В Ярославле пострадавшую в результате схода снега с крыши госпитализировали

В Ярославле пострадавшую в результате схода снега с крыши здания на улице Свободы госпитализировали. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном минздраве.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Инцидент произошел днем 12 марта. После падения снега женщину увезли в больницу. В ходе магнитно-резонансной томографии у нее обнаружили травму. Врачи решили госпитализировать пострадавшую в больницу им. Соловьева.

По информации источника «Ъ-Ярославль», пострадавшей 46 лет, у нее травма головы. «Ъ-Ярославль» сообщал, что по факту произошедшего проверку начала прокуратура.

Алла Чижова