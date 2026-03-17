Ракету «Союз» установили для первого старта на Байконуре после ремонта

Ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на стартовом комплексе Байконура, сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Первый после ремонта пуск запланирован на 22 марта.

«Прогресс МС-33» доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов. Среди них — топливо для дозаправки станции (828 кг), питание для экипажа (619 кг), питьевая вода (420 кг), кислород для внутренней атмосферы МКС (50 кг). Этот пуск «Союз-2.1а» — первый после ремонта площадки 31/6 Байконура. Она была повреждена во время запуска ракеты в конце ноября 2025 года.

Предыдущий запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» прошел 27 ноября. Несмотря на повреждение стартовой установки, полет завершился штатной стыковкой с МКС. На борту находились космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

