Ракета «Союз» не пожалела кабину

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» со стартовой площадки 31/6 Байконура 27 ноября завершился штатной стыковкой с Международной космической станцией. Однако сразу после отрыва ракеты от пусковой газодинамический удар от ее двигателей повредил нижнюю выдвижную кабину обслуживания, которая должна была укрыться в нише под стартовым столом. В «Роскосмосе» занимаются оценкой сроков, необходимых для ремонта единственной российской площадки, способной запускать «Союзы». Ближайший старт запланирован уже на 21 декабря.

Полет «Союз МС-28» с экипажем Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и астронавта NASA Кристофера Уильямса прошел по сверхкороткой трехчасовой схеме. Стыковка с Международной космической станцией (МКС) состоялась в 15:38, параметры миссии оставались в пределах нормы. Проблемы, однако, возникли на земле. После отрыва ракеты газодинамический удар повредил нижнюю выдвижную кабину обслуживания, обеспечивающую доступ к агрегатам первой и второй ступеней. Конструкция, которая должна была полностью уйти в защитную нишу под стартовым столом, оказалась в газоотводном лотке. Нештатное положение кабины попало в прямую трансляцию запуска, которая велась госкорпорацией «Роскосмос».

Вечером 27 ноября там подтвердили, что произошло «повреждение ряда элементов стартового стола». Оно было обнаружено во время осмотра места старта. «После пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Сейчас ведется оценка состояния стартового комплекса. Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены»,— заверили в пресс-службе госкорпорации.

По мнению аналитика космических пусков Георгия Тришкина, если заявления о наличии всех резервных элементов и возможности оперативного ремонта верны, то восстановление стартового комплекса может занять около шести месяцев.

В таком случае под вопросом может оказаться запуск грузового корабля «Прогресс МС-33», запланированный уже на 21 декабря. Кроме того, в следующем году должна стартовать очередная пилотируемая миссия «Союз МС-29».

Ситуацию осложняет то, что площадка 31/6 остается единственным российским стартовым комплексом, с которого возможны пилотируемые и грузовые запуски к МКС по требуемой траектории. Космодром Восточный пока не доведен до уровня, необходимого для пилотируемых полетов, а Плесецк предназначен для запусков на орбиты с высокими наклонениями и в силу баллистики не может обеспечить выведение к МКС. Формально резервом могла бы считаться площадка №1 Байконура — «Гагаринский старт», однако она не только законсервирована и передана казахстанской стороне, но и оснащена устаревшей инфраструктурой: ее кабина обслуживания и наземные системы несовместимы с современными носителями «Союз-2».

Причины повреждения уточняются. По предварительным оценкам, они могут быть связаны с неполной уборкой кабины либо отказом защитной плиты, предназначенной для восприятия газодинамической нагрузки.

В пресс-службе «Роскосмоса» в ответ на вопрос о возможных корректировках в расписании полетов сообщили, что пока идет сбор всех комплектующих и ведется оценка сроков ремонта стартовой площадки. «Пилотируемая программа не находится под угрозой»,— подчеркнули в госкорпорации.

